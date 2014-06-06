Компанії Фірташа винні Україні 6 млрд гривень - Яценюк
11:26, 06 червня 2014Енергетика
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Ми почали судові процеси за всіма боргами - заявив прем'єр
Reuters
Компанії, які пов'язані з українським бізнесменом Дмитром Фірташем, винні українській енергетичній системі близько 6 млрд грн і уряд України має намір зробити все, щоб їх повернути.
Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, виступаючи в парламенті з нагоди 100 днів роботи уряду.
“За нашими даними, компанії, які пов'язані з Дмитром Фірташем, винні українській енергетичній системі близько 6 млрд грн. Ми почали судові процеси за всіма боргами і будемо робити все для того, аби повернути справедливість", - заявив він.
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