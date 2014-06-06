Україна збільшила імпорт російського газу майже в 5 разів

«Збільшення обсягів надходження до України пов'язано з початком сезону закачування природного газу в підземні сховища газу (ПСГ), де станом на 31 травня 2014 року вже знаходиться близько 12,6 млрд куб. м», - йдеться в повідомленні оператора ГТС України, держкомпанії «Укртрансгаз».

Також в повідомленні «Укртрансгазу» зазначається, що в січні-травні 2014 року до ГТС надійшло 12,5 млрд куб. м імпортного газу, що на 33% більше фактичних показників 2013 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, Україна в 2013 році скоротила імпорт газупорівняно з 2012 роком на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

З квітня поточного року «Газпром» вирішив скасувати всі пільги на постачання газу Україні. У результаті цього ціна на російський газ з квітня збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року. При цьому глава російського газового монополіста компанії «Газпром» Олексій Міллер заявляє, що до 7 червня борг України за поставлений газ досягне 5,2 млрд дол.

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Згідно з контрактом, з причини неплатежів Росія ухвалила рішення перевести «Нафтогаз України» на передоплату з початку червня цього року. 2 червня НАК погасив заборгованість за I квартал 2014 року, перерахувавши «Газпрому» «незаперечну» суму 786 млн дол. У зв'язку з цим переведення на передоплату був відкладений до 10 червня.

Крім того, досягнута домовленість про те, що передоплати для України за газ за червень не буде.

Водночас, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, якщо «Нафтогаз» і «Газпром» в результаті переговорів не досягнуть угоди з урахуванням вимог законодавства України щодо ціни на газ, Україна буде змушена направити позов до Стокгольмського арбітражного суду.