Суд відновив справу про ліквідацію компанії Фірташа «УкрГаз-Енерго»

Господарський суд Києва відновив провадження за позовом НАК "Нафтогаз України" про ліквідацію ЗАТ "УкрГаз-Енерго".

Про це повідомляється на офіційному порталі "Судова влада України".

Згідно з повідомленням Гспсуду, розміщеним на порталі, розгляд даної справи призначено на 7 липня поточного року.

Нагадаємо, кіпрська компанія Сentragas holding, підконтрольна українському бізнесменові Дмитру Фірташу, сконцентрувала 50% акцій колись єдиного постачальника газу в Україну, «УкрГаз-Енерго», після того, як НАК «Нафтогаз України» втратив свою частку в цій компанії. Про це повідомляла «УкрГаз-Енерго» в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як повідомляв УНІАН, Господарський суд Києва влітку 2013 року зобов'язав НАК «Нафтогаз України» повернути «УкрГаз-Енерго» 50% акцій підприємства, якими володіє НАК.

Також суд зобов'язав «Ощадбанк», який є зберігачем акцій, що належать «Нафтогазу», перевести з рахунків «Нафтогазу» 2500 акцій «УкрГаз-Енерго» на рахунок самого підприємства.

Наприкінці жовтня 2012 року Київський апеляційний господарський суд залишив чинним рішення Господарського суду Києва про визнання права власності компанії "УкрГаз-Енерго" на 4,862 млрд куб м газу, який знаходиться в підземних сховищах газу (ПСГ) компанії "Укртрансгаз".

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Довідка УНІАН. Створене в лютому 2006 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» є спільним підприємством НАК «Нафтогаз України» і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія). Із квітня 2006 року по січень 2008 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» було єдиним постачальником природного газу в Україну.

У березні 2011 року Національна комісія з регулювання енергетики видала «УкрГаз-Енерго» ліцензію на постачання 4,8 млрд куб. м природного газу та газу-метану вугільних родовищ на рік за нерегульованим тарифом терміном на 5 років.

Centragas - холдингова компанія. Їй належить 50% акцій компанії RosUkrEnergo. Також компанія є найбільшим акціонером банку «Надра». У березні 2012 року Centragas придбала 14,5% акцій «Запоріжгазу».

Centragas AG зареєстрована у 2004 році, головний офіс розташований у Відні. 90% акцій Centragas належить Group DF Д.Фірташа.