Транзит російського газу через Україну скоротився на 2%

Транзит російського газу через територію України до країн Європи в січні-травні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротився на 2% - до 30,5 млрд куб. м.

Про це йдеться у повідомленні держкомпанії «Укртрансгаз» - монополіста з транспортування та зберігання природного газу в Україні.

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«До країн Західної Європи за підсумками 5 місяців було транспортовано 30,5 млрд куб. м блакитного палива, що відповідає заявленим обсягам ВАТ «Газпром», - йдеться в повідомленні компанії.

До того ж, як наголошується в повідомленні, транзит російського газу до Європи в травні поточного року становив 4,1 млрд куб. м, що на 3% більше показників аналогічного періоду минулого року.

Як повідомляв УНІАН, обсяг газу, який транспортувався через Україну в європейські країни, за підсумками 2013 року збільшився на 3,2% порівняно з 2012 роком - до 86,1 млрд куб. м.

У 2012 році транзит російського газу через територію України скоротився до 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника 2011 року.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу, в іншому випадку, якщо російська компанія не виконує цієї умови, вступає в силу положення «транзитируй або плати». «Газпром» жодного разу не виконував дане умова, при цьому обсяги транзиту падають вже протягом останніх чотирьох років.