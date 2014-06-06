Яценюк підтвердив намір Кабміну судитися з "Газпромом", якщо той не знизить ціну

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підтвердив намір уряду судитися з "Газпромом", якщо Росія не піде на поступки в питанні ціни на блакитне паливо.

“Ми очікуємо остаточного рішення сусідів, бо партнерами їх навряд чи можна назвати. Верховну Раду України буде поінформовано про остаточні результати, про ціну та умови контракту, якщо такий контракт буде підписаний. Якщо ж ні - доля наших двосторонніх відносин буде вирішуватися в суді", - заявив глава уряду.

Також він нагадав, що Україна за останні два місяці накопичила в підземних сховищах понад 12 млрд кубометрів газу і збільшить цей обсяг до понад 13 млрд куб. м до кінця червня.

"За останні два місяці в українських газових сховищах уже накопичено понад 12 млрд куб. м газу, і я думаю, що ми завершимо цей місяць цифрою вище 13 млрд куб. м газу", - заявив Яценюк.

"Звичайно, цього не вистачає, щоб пережити зиму, але цього вистачає для того, щоб обігріти український народ", - додав він.

За словами прем'єра, уряд продовжує роботу над диверсифікацією поставок газу. Зокрема, йдеться про підписаний нещодавно договір про реверс газу зі Словаччини, який поки що може забезпечувати надходження 500 млн куб. м реверсного газу з Польщі, Угорщини та Словаччини щомісяця, зазначив Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, «Газпром» із квітня вирішив скасувати всі пільги на поставку газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. У результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна не платитиме «політичну» ціну за газ у 500 дол. за тисячу кубометрів, вважає ринковою ціну у 268 дол. за 1 тис. куб. м і розраховує досягти компромісу з «Газпромом» у рамках переговорів. За словами Яценюка, питання ціни є ключовим питанням переговорів, в альтернативному разі Україна судитиметься з Росією в Стокгольмському арбітражі.