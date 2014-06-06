Зустріч Росії, ЄС і України щодо газу запланована на 11 червня - ЗМІ

П'ятий раунд тристоронніх переговорів щодо газу між Росією, ЄС та Україною намічено на 11 червня. Про це повідомило ІТАР-ТАРС джерело в інститутах Європейського союзу.

"Місце зустрічі поки не узгоджено, але з високою ймовірністю це буде Брюссель", - сказав він.

Співрозмовник агентства також зазначив, що в Єврокомісії не виключають можливості відновлення контактів між газовими відомствами України та Росії вже цими вихідні.

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"Ми розраховуємо, що сторони вийдуть на тристоронню зустріч з конкретними пропозиціями", - підкреслив співрозмовник агентства. У той же час він утримався від коментарів можливого змісту цих пропозицій, зазначивши лише, що в Брюсселі "вважають цілком реальним досягнення компромісного рішення між Москвою і Києвом як за цінами за газ, так і за календарем погашення української заборгованості".

Попередній раунд тристоронніх переговорів пройшов у Брюсселі 2 червня. У ньому взяли участь глава Міненерго РФ Олександр Новак, єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер, а також призначений Верховною Радою міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан. Його головною темою було питання врегулювання української заборгованості за газ. За його підсумками сторони прийшли до згоди не звертатися в суд і не переривати поставок газу до наступного раунду тристоронніх консультацій.