«Київенерго» до 1 липня погасить «Нафтогазу» 1,3 млрд гривень боргу

Енергогенеруюча компанія «Київенерго», що поставляє теплову і електричну енергію споживачам столиці України, зобов'язалася до 1 липня здійснити погашення 50% боргу за газ НАК «Нафтогаз України» на суму 1,3 млрд грн, говориться в повідомленні компанії.

«Нафтогаз» неодноразово попереджав «Київенерго» про можливе припинення подачі газу для вироблення теплової енергії, і необхідність сплатити заборгованість, яка станом на 1 червня 2014 року становить 2,6 млрд грн. В результаті досягнутих домовленостей, «Київенерго» зобов'язалося здійснити погашення двома траншами: 50% до 1 липня, залишок — до 1 жовтня, тобто до початку опалювального сезону», - говориться в повідомленні.

За даними "Київенерго", основною складовою боргу компанії за газ є заборгованість споживачів перед «Київенерго» за теплову енергію, яка станом на 1 червня досягла майже 2 млрд грн і зросла з початку цього року на 212,7 млн. грн. Зокрема, борг за теплову енергію житлового сектора Києва становить 1,1 млрд грн, установ, що фінансуються з держбюджету – 0,05 млрд грн, з місцевих бюджетів – 0,74 млрд грн.

«Для вирішення зазначеної проблеми «Київенерго» досягла домовленості з КМДА до 6 червня скласти графіки погашення заборгованості ЖЕО і бюджетних організацій за теплову енергію в два етапи», - відзначає прес-служба.

Таким чином, на першому етапі ЖЕО і організації, що фінансуються з міського і районних бюджетів, повинні будуть виплатити 50% або 970 млн. грн заборгованості за теплову енергію, на другому етапі, який завершиться 1 жовтня, має бути погашена решта суми.

«Накопичена заборгованість споживачів за теплову енергію ставить під загрозу проведення опалювального сезону в столиці, і тому ми вимушені йти на крайні заходи. Для того щоб не відключати всіх споживачів від тепла і увійти до опалювального сезону, компанія почне відключення боржників по всьому місту», - цитує прес-служба директора підрозділу «Київські теплові мережі» Євгена Глушака.

За його словами, «Київенерго» згодна провести реструктуризацію наявних заборгованостей споживачів. «При цьому нам необхідні гарантії 100% оплати поточних платежів і погашення накопиченої за попередні періоди заборгованості», - сказав він.

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При цьому в компанії відзначають, що КМДА має намір створити комісію з енергетичних питань за участю представників силових структур і відомств з метою контролю погашення заборгованості за теплову енергію.

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і поставляє теплову і електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання і 183 котельних. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км. (у двотрубному вимірюванні). Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і НАК «Енергетична компанія України» (25% акцій).

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.