АМКУ: Учасники ринку не знизили ціни на бензин і паливо
Оператори ринку світлих нафтопродуктів не знизили ціни на бензин та паливо за рекомендаціями Антимонопольного комітету
Антимонопольний комітет проводить глибоке, комплексне дослідження ситуації на ринку світлих нафтопродуктів, так як ціни на моторний бензин і дизельне паливо після рекомендацій комітету не знизилися, повідомила прес-служба АМКУ.
Згідно з повідомленням, Антимонопольний комітет України 8 квітня 2014 року рекомендував учасникам ринку світлих нафтопродуктів вжити заходів щодо встановлення роздрібних цін на моторні бензини і дизельне паливо на рівні, який існував би в умовах значної конкуренції на ринку, а 24 квітня в ході круглого столу співробітники АМКУ обговорили з учасниками ринку сформовану ситуацію.
«Однак на зазначеному ринку позитивних змін не відбулося. Тому комітет розпочав системне комплексне дослідження ситуації», - йдеться в повідомленні.
В АМКУ повідомили, що учасники ринку на круглому столі заперечували завищення цін. За їх словами, встановлені ціни є обґрунтованими, і навіть вони не покривають усіх витрат компаній з урахуванням вартості долара, світових цін на нафтопродукти та інших об'єктивних факторів. Також представники компаній повідомили, що готові надати комітету підтверджуючі документи, проте жодна з компаній таких документів не надала.
У зв'язку з цим, у травні Антимонопольний комітет направив основним операторам ринку обов'язкові для виконання вимоги про надання інформації. Вимоги стосувалися, зокрема, надання інформації про укладені договори поставки і реалізації палива, відомостей про контрагентів за цими договорами, обсяги закупівлі та продажу бензинів і дизельного палива, вартості придбаних і реалізованих нафтопродуктів, обсягів залишків.
При цьому, за даними комітету, деякі компанії, які отримали вимоги АМКУ, намагаються будь-яким способом ухилитися від надання запитуваної інформації. Зокрема, учасники ринку роблять спроби чинити тиск на співробітників центрального апарату і спеціалістів обласних територіальних відділень АМКУ. Крім того, повідомили в АМКУ, тиск відбувається з боку сепаратистськи налаштованих організацій, зокрема, з Донецької області.
«Зазначені дії змусили Антимонопольний комітет України звернутися в правоохоронні органи держави за отриманням захисту працівників комітету при виконанні ними службових обов'язків», - йдеться в повідомленні.
На даний момент АМКУ має намір прийняти всі заходи для отримання необхідної інформації від операторів ринку, а за результатами проведеного дослідження прийняти відповідне рішення.
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Як повідомляв УНІАН, у квітні АМКУ заявив, що вважає роздрібні ціни, які склалися на ринку нафтопродуктів, завищеними більш ніж на 1 гривню. Також у комітеті відзначили, що існують випадки зловживань ринковою владою, що забезпечує учасникам ринку додатковий прибуток в «сотні мільйонів гривень в місяць». У зв'язку з цим Антимонопольний комітет рекомендував учасникам ринку світлих нафтопродуктів вжити заходів щодо встановлення роздрібних цін на моторні бензини і дизельне паливо на рівні, який існував би в умовах значної конкуренції на ринку.