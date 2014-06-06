АМКУ: Учасники ринку не знизили ціни на бензин і паливо

Антимонопольний комітет проводить глибоке, комплексне дослідження ситуації на ринку світлих нафтопродуктів, так як ціни на моторний бензин і дизельне паливо після рекомендацій комітету не знизилися, повідомила прес-служба АМКУ.

Згідно з повідомленням, Антимонопольний комітет України 8 квітня 2014 року рекомендував учасникам ринку світлих нафтопродуктів вжити заходів щодо встановлення роздрібних цін на моторні бензини і дизельне паливо на рівні, який існував би в умовах значної конкуренції на ринку, а 24 квітня в ході круглого столу співробітники АМКУ обговорили з учасниками ринку сформовану ситуацію.

«Однак на зазначеному ринку позитивних змін не відбулося. Тому комітет розпочав системне комплексне дослідження ситуації», - йдеться в повідомленні.

В АМКУ повідомили, що учасники ринку на круглому столі заперечували завищення цін. За їх словами, встановлені ціни є обґрунтованими, і навіть вони не покривають усіх витрат компаній з урахуванням вартості долара, світових цін на нафтопродукти та інших об'єктивних факторів. Також представники компаній повідомили, що готові надати комітету підтверджуючі документи, проте жодна з компаній таких документів не надала.

У зв'язку з цим, у травні Антимонопольний комітет направив основним операторам ринку обов'язкові для виконання вимоги про надання інформації. Вимоги стосувалися, зокрема, надання інформації про укладені договори поставки і реалізації палива, відомостей про контрагентів за цими договорами, обсяги закупівлі та продажу бензинів і дизельного палива, вартості придбаних і реалізованих нафтопродуктів, обсягів залишків.

При цьому, за даними комітету, деякі компанії, які отримали вимоги АМКУ, намагаються будь-яким способом ухилитися від надання запитуваної інформації. Зокрема, учасники ринку роблять спроби чинити тиск на співробітників центрального апарату і спеціалістів обласних територіальних відділень АМКУ. Крім того, повідомили в АМКУ, тиск відбувається з боку сепаратистськи налаштованих організацій, зокрема, з Донецької області.

«Зазначені дії змусили Антимонопольний комітет України звернутися в правоохоронні органи держави за отриманням захисту працівників комітету при виконанні ними службових обов'язків», - йдеться в повідомленні.

На даний момент АМКУ має намір прийняти всі заходи для отримання необхідної інформації від операторів ринку, а за результатами проведеного дослідження прийняти відповідне рішення.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні АМКУ заявив, що вважає роздрібні ціни, які склалися на ринку нафтопродуктів, завищеними більш ніж на 1 гривню. Також у комітеті відзначили, що існують випадки зловживань ринковою владою, що забезпечує учасникам ринку додатковий прибуток в «сотні мільйонів гривень в місяць». У зв'язку з цим Антимонопольний комітет рекомендував учасникам ринку світлих нафтопродуктів вжити заходів щодо встановлення роздрібних цін на моторні бензини і дизельне паливо на рівні, який існував би в умовах значної конкуренції на ринку.