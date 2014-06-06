Путін подумує "піти назустріч" Україні щодо сплати газових боргів

Як передає РИА Новости, про це президент РФ Володимир Путін повідомив журналістам у Довілі.

За його словами, в ході бесіди з обраним президентом України Петром Порошенком ціна на російський газ для України не обговорювалися.

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«Ціну на газ з паном Порошенком ми не обговорювали, але я знаю, що «Газпром» і українські партнери близькі до остаточних домовленостей. Ми не виключаємо, що можемо піти назустріч українцям, підтримати їх, звичайно, у разі виплати боргів, які були накопичені в останній час», - заявив Путін.

«Сподіваюся, що найближчим часом буде поставлена крапка в цьому питанні», - додав він.

У вівторок, 10 червня, закінчується термін, який «Газпром» дав українській стороні на врегулювання проблем з оплатою за поставлений російський газ. Якщо це не буде зроблено, поставки планується перевести на передоплату, відповідно, вже 11 червня можливе відключення газу Україні.

Цього тижня «Газпром» і «Нафтогаз» після серії тристоронніх переговорів почали в двосторонньому форматі обговорювати пакетну угоду, яка має врегулювати проблему оплати Києвом вже поставленого газу, і ціну поставок. Зараз залишається «стара» заборгованість за листопад-грудень 2013 року в 1,454 млрд доларів.

Крім того, не оплачені поставки за квітень-травень, загальна вартість яких, виходячи з нинішньої контрактної ціни 485 доларів за тисячу кубометрів, становить 3 млрд доларів.

Що стосується ціни, єврокомісар Гюнтер Еттінгер заявляв, що «Газпром» і «Нафтогаз» обговорюють можливість зниження ціни не тільки майбутніх поставок, але і за квітень-травень, причому мова йде про діапазоні 350-380 доларів. Ні Київ, ні Москва це офіційно не підтверджували. Глава «Газпрому» Олексій Міллер відзначав лише, що така пропозиція дійсно було озвучено єврокомісаром.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні. У результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року. При цьому Міллер заявляє, що до 7 червня борг України за поставлений газ досягне 5,2 млрд дол.

27 травня голова ”Газпрому” заявив, що «вікно для переговорів» щодо ціни на газ для України відкриється лише після погашення накопиченого боргу, можливе зниження ціни за рахунок скасування експортного мита, як це було у відповідності з Харківською угодою.

30 травня управління зв`язків з громадськістю НАК ”Нафтогаз України” повідомило, що перерахувало ”Газпрому” 786,3 млн дол. в рахунок оплати за природний газ, імпортований у лютому-березні 2014 року за ціною 286,5 дол. за тисячу кубометрів, який НАК не оскаржувала.