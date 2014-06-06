РФ скоротить поставки газу в Європу у разі реверсу в Україну - Путін

Як передає РИА Новости, про це президент РФ Володимир Путін заявив журналістам у Довілі за підсумками візиту у Францію, де він зустрівся з лідерами Франції, Німеччини, Великої Британії і США, а також з обраним президентом України Петром Порошенком.

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«Ризики існують дуже високі. Якщо хтось захоче вирішувати проблеми енергетичного постачання України на основі реверсних поставок, то він помиляється через дві обставини. Перше - якщо ми побачимо, що хтось порушує наші контракти на поставки газу, ми будемо скорочувати обсяги, і фізичних обсягів газу на європейському ринку буде просто недостатньо», - сказав Путін.

Другою проблемою він назвав проблему неплатежів.

Як повідомляв УНІАН, українська влада намагається диверсифікувати поставки природного газу, основна частина якого на сьогодні імпортується з Росії, яка на початку другого кварталу 2014 року, користуючись монопольним становищем на українському ринку, підвищила ціну у 1,5 рази - до 485,5 дол. за тис. куб. м газу.

Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить нашій країні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацький.

28 квітня Україна і Словаччина підписали Меморандум про співпрацю у сфері організації реверсних поставок газу. За словами прем`єр-міністра України Арсенія Яценюка, щорічний обсяг поставок може скласти близько 8 млрд кубометрів з подальшою можливістю збільшення.

Словацький оператор газотранспортної системи компанія Eustream розраховує почати в серпні 2014 року реальні реверсні поставки газу в Україну.

Раніше експерти відзначали, що Словаччина не погоджувалася на пропозицію України щодо поставок газу з Європи через словацькі магістральні трубопроводи через небажання втратити вигідний для неї контракт з російським газовим монополістом ”Газпромом”.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана, Україна у 2014 році може імпортувати за реверсною схемою з Європи близько 6 млрд куб. м газу.

19 травня глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Російська Федерація не має претензій до Словаччини з приводу організації реверсних поставок газу в Україну.