Завтрашні переговори з газових питань у форматі Україна - ЄС - РФ відбудуться за ініціативи Єврокомісії

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомила представник єврокомісара з питань енергетики Гюнтера Еттінгера Сабін Бергер.

“Зустріч розпочнеться о 19.00 за участі комісара Еттінгера, міністрів Новака і Продана та за участю НАК “Нафтогаз України”, - сказала вона.Читайте такожПутін подумує "піти назустріч" Україні щодо сплати газових боргів

Як повідомляв УНІАН, 4 червня голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв провів переговори в Берліні з головою правління «Газпрому» Олексієм Міллером, у результаті яких було вирішено перенести дату переведення України на передоплату за поставки російського газу з 9 на 10 червня.

«Нафтогаз України» за результатами переговорів від 4 червня очікує від «Газпрому» зустрічної пропозиції з внесення змін до чинного контракту купівлі-продажу природного газу.

«Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні. В результаті ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року. При цьому Міллер заявляє, що на 7 червня борг України за поставлений газ досягне 5,2 млрд дол.Читайте такожБаррозу вже вірить, що Україна і Росія вирішать газові питання

27 травня Міллер говорив, що «вікно для переговорів» щодо ціни на газ для України відкриється лише після погашення накопиченого боргу, можливе зниження ціни за рахунок скасування експортного мита, як це було відповідно до Харківської угоди.

30 травня управління зв'язків із громадськістю НАК "Нафтогаз України" повідомило, що перерахувало "Газпрому" 786,3 млн дол. у рахунок оплати за природний газ, імпортований у лютому-березні 2014 року за ціною 286,5 дол. за тисячу кубометрів, яку НАК не оспорювала.

У свою чергу, єврокомісар з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер зазначає, що ціна на російський газ для України буде вища за 268 дол., але нижча від 485 дол. за тис. кубометрів.