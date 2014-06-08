Болгарія призупинила роботи з будівництва «Південного потоку» - ЗМІ

«Південний потік» будується для постачання російського газу до країн Південної і Центральної Європи в обхід України, повідомляє в неділю видання novinite.bg.

В Єврокомісії вважають, що двосторонні договори РФ з європейськими країнами-транзитерами - Австрією, Болгарією, Угорщиною та Словенією - порушують законодавство ЄС. На початку червня ЄК запропонувала призупинити будівництво газопроводу «Південний потік» доти, допоки він не відповідатиме нормам третього енергопакету.Читайте такожЄврокомісія закликала Болгарію зупинити будівництво "Південного потоку"

«Є запит від Європейської комісії, і ми зупиняємо подальшу роботу за проектом у зв'язку з цим запитом, і залежно від консультацій з Брюсселем буде прийматися рішення», - цитує видання слова прем'єра.

Таку заяву він зробив після зустрічі з делегацією американських сенаторів, серед яких був республіканець Джон Маккейн. Американські сенатори відвідали Болгарію цими вихідними в рамках турне країнами Східної Європи.

Раніше офіційний представник ЄК повідомив, що Єврокомісія направила Болгарії оповіщення про недотримання норм ЄС при проведенні конкурсу на вибір будівельника і оператора болгарської ділянки газопроводу.Читайте такожЄС буде блокувати «Південний потік» до зміни позиції Росії відносно України

Як повідомляв УНІАН, раніше член Єврокомісії з енергетики Гюнтер Еттінгер заявляв, що проект газопроводу "Південний потік" не просунеться, допоки Росія не змінить свого курсу щодо політичної кризи в Україні.