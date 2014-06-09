Сербія змушена призупинити роботи з "Південного потоку"

Сербія змушена відкласти роботи за проектом газопроводу "Південний потік" через заяви влади сусідньої Болгарії про призупинення будівництва, заявила в понеділок віце-прем'єр і міністр у справах транспорту і інфраструктури країни Зорана Михайлович, пише РИА Новости.

"Болгарія - це центр. Таким чином, поки не будуть закінчені переговори Болгарії з Брюсселем і Євросоюзу з Росією, стоїмо і ми. Або поки Росія не змінить маршрут. Але в будь-якому разі і перший, і другий сценарій означають відстрочку робіт в нашій країні", - цитує Михайлович белградська газета "Бліц".

У неділю прем'єр Болгарії країни Пламен Орешарські розпорядився призупинити роботи в рамках проекту з будівництвагазопроводу "Південний потік" для проведення консультацій з Єврокомісією. За його словами, роботи припиняються у зв'язку із запитом від ЄК, подальші рішення будуть прийматися залежно від консультацій з Брюсселем.

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"Газпром" реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи в цілях диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною і Словенією були підписані міжурядові угоди.

Довжина магістрального трубопроводу на території Сербії, згідно з проектом, повинна скласти 422 кілометра, відводів - 158 кілометрів.