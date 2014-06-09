У S&P розповіли, наскільки "Газпром" залежить від європейського ринку

Таку думку висловили аналітики міжнародного рейтингового агентства Standard & Рoor's, передає "Прайм".

"На нашу думку, після початку поставок газу до Китаю, їхня частка у виручці "Газпрому" буде нижчою за частку поставок до Європи, а частка поставок до КНР прибутку виявиться ще нижче", - вважають в S&P.

Так, на думку експертів агентства, відповідно до договору після виходу на повну потужність обсяг поставок газу до Китаю становитиме 38 млрд куб метрів на рік, тоді як постачання до Європи в 2013 році становили 174,3 млрд куб метрів, а продажі на внутрішньому ринку - 243,3 млрд куб метрів.

"Ціна російського газу за китайським контрактом не розкривається, але, судячи за наявними публічним даними, вона повинна бути в цілому зіставною з ціною газу, що експортується "Газпромом" до Європи. Водночас операційні витрати на розробку нових газових родовищ у Східному Сибіру можуть бути вище, ніж на існуючих родовищах компанії", - відзначає S&P.

Водночас, на думку рейтингового агентства, в довгостроковій перспективі диверсифікація експорту може зумовити посилення переговорної сили "Газпрому" у відносинах з європейськими споживачами, які в останні роки вимагали від "Газпрому" знизити контрактні ціни, і в деяких випадках компанії довелося провести платежі заднім числом.

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Крім того, цей договір може знизити потреби Китаю в майбутніх закупівлі скрапленого природного газу (СПГ), що буде вигідно європейським покупцям СПГ. "Однак ми вважаємо, що ці наслідки будуть відзначатися в довгостроковій перспективі, тому у всіх зацікавлених сторін буде час для управління супутніми ризиками", - вважають експерти.

Аналітики S&P також відзначають, що експорт газу в Китай не призведе до скорочення обсягів, доступних для поставок до Європи.