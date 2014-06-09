У Брюсселі почалися газові переговори у форматі Україна-Росія-ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, українська делегація під керівництвом міністра енергетики Юрія Продана першою прибула до представництва Баден-Вюрттемберга в Європейському союзі, за 15 хвилин до початку переговорів, наміченого на 19.00 по Брюсселю. Представники України відмовилися від спілкування з пресою і попрямували у відведені для них кабінети.

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Другою прибула делегація Європейської комісії під головуванням комісара з питань енергетики Гюнтера Еттінгера, який на прохання журналістів прокоментувати початок переговорів зазначив, що він це зробить через 10 хвилин.

Прибуття російської делегації журналісти не бачили, але представник єврокомісара Сабін Бергер стверджує, що вони також вже прибули.

Через деякий час до журналістів вийшов Гюнтер Еттінгер, який повторив вже відомі домовленості сторін і висловив надію, що поки переговори тривають, переривання постачань газу не буде. "Я так не думаю, вони погодилися, що поки тривають переговори, постачання газу не припиниться", - сказав він.