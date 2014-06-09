Кабмін не збирається поступатися РФ у газовому питанні: "заплатимо після підтвердження ціни"
Україна готова сплатити борг Росії за поставки газу лише після того, як буде підтверджена ціна, на якій наполягає Україна.
Про це заявив журналістам міністр енергетики України Юрій Продан перед тристоронньою зустрічю Україна-Росія-ЄС по газу.
Відповідаючи на запитання, чи готова Україна сплатити газовий борг, Продан сказав: "Після того, як буде підтверджена ціна", передає ТСН.
Читайте такожЗустріч Росії, ЄС і України щодо газу запланована на 11 червня - ЗМІ
Раніше Україна неодноразово заявляла про готовність почати гасити борги за 2013 рік та квітень-травень 2014 року в разі, якщо борг буде перерахований за ціною 268,5 долара за тисячу кубометрів.
Черговий раунд переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС з врегулювання спірних газових питань розпочався в Брюсселі. Комісар Єврокомісії з енергетики Гюнтер Еттінгер, який повторив вже відомі домовленості сторін і висловив надію, що поки переговори тривають, переривання постачань газу не буде.