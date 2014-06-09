Кабмін не збирається поступатися РФ у газовому питанні: "заплатимо після підтвердження ціни"

Про це заявив журналістам міністр енергетики України Юрій Продан перед тристоронньою зустрічю Україна-Росія-ЄС по газу.

Відповідаючи на запитання, чи готова Україна сплатити газовий борг, Продан сказав: "Після того, як буде підтверджена ціна", передає ТСН.

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Раніше Україна неодноразово заявляла про готовність почати гасити борги за 2013 рік та квітень-травень 2014 року в разі, якщо борг буде перерахований за ціною 268,5 долара за тисячу кубометрів.

Черговий раунд переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС з врегулювання спірних газових питань розпочався в Брюсселі. Комісар Єврокомісії з енергетики Гюнтер Еттінгер, який повторив вже відомі домовленості сторін і висловив надію, що поки переговори тривають, переривання постачань газу не буде.