Газові переговори Україна-Росія-ЄС тривають вже 5 годин, сторони стоять на своєму

Про це повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюселі.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан заявив, що залишається спірним питання ціни .

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"Перш за все це питання ціни" - заявив Продан, відповідаючи на запитання УНІАН про проблемні питання у переговорах.

Після проведення переговорів близько 11:30 з зали, де проходить сесія вийшов єврокомісар Гюнтер Етінгер та міністр Юрій Продан. Вони швидко пройшли повз журналістів до ліфту. Вираз їхніх облич не говорив, що переговори наближаються до кінця.

Також стало відомо, що пройдуть ще два раунди у двосторонньому форматі і ще одна спільна сесія.

Очікується, що переговори триватимуть ще як мінімум годину і продовжаться наступного дня.

Джерело, наближене до переговорів, повідомило УНІАН, що позиції сторін відомі і вони поки не змінилися.