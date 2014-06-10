Газові переговори у форматі Україна-Росія-ЄС на сьогодні завершені, результату немає

Переговори з вирішення спірних газових питань у форматі Україна-Росія-ЄС які продовжувалия у Брюселі 7,5 годин, залишилися без конкретних результатів і будуть продовжені чи увечері вівторка, чи ранком середи.

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Про це повідомив журналістам по завершенню переговорів комісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер.

За словами єврокомісара, в ході переговорів сторони обговорювали різні аспекти ціни на газ, "дивлячись на ринкові ціни та інші сторони".

Всі сторони домовилися, що будуть працювати над тим, щоб запобігти неправильному розвитку подій.

"Ми домовилися продовжити переговори завтра о 9 годині вечора чи ранком наступного дня, тому що наші партнери повинні порадитися зі своїми урядами", - повідмив він.