Продан розповів про хід газових переговорів з Москвою

Продан заявляє, що у разі, якщо сторони не дійдуть згоди, Україна піде у Стокгольмський суд.

Про це, як повідомляє власний кореспондент УНІАН, міністр заявив ранком вівторка на прес-конференції, що відбулася після довгих переговорів.

"Сьогодні ми провели черговий раунд переговорів, і на жаль не змогли узгодити механізм формування ціни", - повідомив Продан.

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За його словами, була домовленість сторін щодо того, щоб вирішити проблемні питання пакетом угод, при якому після узгодження ціни буде узгоджена оплата заборгованості.

"Але змінилася позиція Російської Федерації щодо формування ціни" - повідомив він.

За його словами, Газпром запропонував знижку на експертні мита на газ, але, як стверджує український міністр, це рішення російської сторони "може бути скасоване кожної миті".

"Тому ми не хочемо цього сприйняти і хочемо досягнути справедливої ціни", - констатував Продан.

Крім того, Продан повідомив про відповідні висновки Європейської комісії. Також він назвав доброю новиною той факт, що переговори будуть продовжені.

"Якщо домовленностей досягнуто не буде, ми будемо вирішувати свої взаємовідносини у Стокгольмському суді", - заявив Продан.