РФ наполягає на сплаті Україною газових боргів до 10 червня

Про це, як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюселі, ранком вівторка по завершенню тривалих переговорів, заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак.

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"Ми обговорювали питання сплати заборгованості за поставлений у листопаді-грудні газ у розмірі 1 451 млн грн у термін сплати до 10 червня, а також частини сплати заборгованості за квітень-травень у розмірі 500 млн доларів", - констатував він.

За словами російського міністра, в ході переговорів сторони також обговорювали питання, які стосуються ціни та подальшої оплати та постачання на червень-липень.

"Російська сторона залишається відданою досягнутим домовленностям, і ми підготували конструктивну пропозицію, яка повинна влаштувати зацікавлену сторону. Хотів би наголосити, що ми переговори продовжимо", - зауважив Новак.

Крім того, за словами російського міністра, сторони обговорили також і питання надійності транзиту газу через Україну, закачування газу у підземні сховища, а також "фактично питання спроможності України стосовно оплати".

"Хочу сказати, що російська сторона на цих переговорах запропонувала пакетні домовленості", - підкреслив він.