Нафта дорожчає на тлі очікувань зростання попиту в США та Китаї

На світових торгах у вівторок, 10 червня, ціни на нафту зростають на тлі надій інвесторів на швидке збільшення попиту в Китаї та США - двох найбільших споживачах нафти, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,12 до $110,11 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,40, до $104,81 за барель.

Центробанк Китаю знизив вимоги до резервів банків, що активно кредитують фермерів, малі і середні фірми, таким чином стимулюючи зростання економіки.

Читайте такожУкраїна в квітні призупинила імпорт нафтиНа думку аналітиків, діапазон опору для WTI складе $104,80-105,20 за барель, а рівень підтримки - $100. Для Brent рівень опору - $111 за барель, а рівень підтримки - $108.

Читайте такожДобудова нафтопроводу "Одеса-Броди" ускладнюється - польський прем'єрОПЕК, нарада якого пройде в середу, очікує зниження своєї частки на світовому ринку в найближчі роки за рахунок різкого зростання видобутку в США та інших країнах. Організація, мабуть, збереже квоту на видобуток на рівні 30 мільйонів барелів на добу, поки ціни будуть триматися поблизу поточних рівней. Найбільший експортер - Саудівська Аравія може підвищити видобуток, якщо ціна Brent перевищить $120.