Росія продовжує поставки газу Україні в звичайних обсягах, незважаючи на свій ультиматум

Росія продовжує поставки газу в Україну в звичайних обсягах після закінчення крайнього терміну погашення боргу - 10.00 ранку мск вівторка, 10 червня, повідомляє Reuters з посиланням на джерело в "Газпромі".

"Поки вказівки скорочувати поставки немає, всі поставки - в колишньому обсязі", - сказав джерело.

Читайте такожРФ наполягає на погашенні Україною газових боргів до 10 червняОфіційний представник "Газпрому" відмовився від коментарів.

Він додав, що Україна обирає пікові обсяги - 112-115 мільйонів кубометрів газу на добу. Транзит палива до Євросоюзу стабільний в обсязі 200 мільйонів кубометрів на добу, сказало джерело.

Сьогодні вночі восьмигодинні газові переговори між Росією і Україною про ціну і борг завершилися безрезультатно і продовжаться у вівторок.

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