Україна за вихідні збільшила імпорт газу з Угорщини у 2,5 разу

Україна з 7 червня збільшила добові поставки природного газу з Угорщини порівняно з попереднім днем у 2,5 разу - до 7,5 млн. кубометрів з 3 млн. кубометрів, повідомляє оператор угорської газотранспортної системи FGSZ Ltd.

Згідно з інформацією угорського оператора, середньодобові поставки газу з 1 по 6 червня становили 2,8 млн. кубометрів, проте з 7 червня поставки збільшилися до 7,5 млн. кубометрів.

Водночас, цей обсяг поки що не досягає максимальної технічної можливості в 16 млн. кубометрів природного газу за добу.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна в травні 2014 року імпортувала з Угорщини 43,4 млн. кубометрів газу.

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Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дасть змогу Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу до України є словацький.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Продана, Україна в 2014 році може імпортувати за реверсною схемою з Європи близько 6 млрд куб. м газу.