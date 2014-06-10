Україна продовжує нарощувати запаси газу в підземних сховищах

Запаси в українських підземних сховищах за минулий тиждень збільшилися на 7,3% - до 12,614 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані системи відображення інформації асоціації Європейських операторів підземних газових сховищ (GSE).

Як повідомляв УНІАН, запаси газу в українських підземних сховищах з 28 травня до 2 червня збільшилися на 8,05% - до 11,752 млрд кубометрів.

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За словами міністра енергетики Росії Олександра Новака, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" для гарантії безпечних поставок газу клієнтам російського "Газпрому" в державах Європейського Союзу повинна закачати в підземні сховища до початку зимового сезону 12 млрд кубометрів газу вартістю 4-5 млрд дол.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.