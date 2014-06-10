Росія поки не може ні перервати постачання газу, ні ввести передоплату - джерело в ЄК

У Європейській Комісії наголошують на досягнутих раніше домовленостях, що поки тривають переговори з урегулювання спірних газових питань між Києвом та Москвою, ні переривання поставок газу, ані введення режиму попередньої оплати бути не може.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело, наближене до переговорів.

"Оскільки переговори будуть продовжені чи сьогодні ввечері, чи завтра зранку, є розуміння, що питання призупинення постачання газу, чи питання передоплати виноситься не буде", - повідомив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні. В результаті ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року. При цьому глава «Газпрому» Олексій Міллер заявляв, що на 7 червня борг України за поставлений газ досягне 5,2 млрд дол.

27 травня Міллер говорив, що «вікно для переговорів» щодо ціни на газ для України відкриється лише після погашення накопиченого боргу, можливе зниження ціни за рахунок скасування експортного мита, як це було відповідно до Харківської угоди.

30 травня управління зв'язків із громадськістю НАК "Нафтогаз України" повідомило, що перерахувало "Газпрому" 786,3 млн дол. у рахунок оплати за природний газ, імпортований у лютому-березні 2014 року за ціною 286,5 дол. за тисячу кубометрів, яку НАК не оспорювала.

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У свою чергу, єврокомісар з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер зазначав, що ціна на російський газ для України буде вища за 268 дол., але нижча від 485 дол. за тис. кубометрів.

9 червня в Брюсселі розпочався черговий раунд переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС з врегулювання спірних газових питань.

10 червня зранку міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що російська сторона наполягає на сплаті Україною до 10 червня заборгованості за поставлений у листопаді-грудні 2013 р. газ у розмірі 1 млрд 451 млн доларів, а також 500 млн доларів за квітень і травень.