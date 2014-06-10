Поділ «Нафтогазу» не вирішить глобальних проблем компанії - Fitch

Рішення уряду України про формування на базі Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» двох акціонерних товариств, діяльність яких буде спрямована на транспортування і на зберігання газу, не змінить плачевного стану державного монополіста, тому що таке розділення де-факто вже має місце. Про це йдеться в коментарі міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, текст якого опубліковано на корпоративному сайті агентства.

«Рішення уряду розділити «Нафтогаз» на дві компанії – з транспортування газу і зі зберігання – вже реалізовано в загальній структурі компанії, – говориться в повідомленні. – «Нафтогаз» і далі зазнаватиме труднощів у зв'язку зі слабкими фінансовими показниками, невирішеною ціновою суперечкою з російським «Газпромом» і втратою дочірніх структур на Кримському півострові».

В агентстві зазначили, що реформа «Нафтогазу» обговорюється давно, проте поки що не зрозуміло, якою буде остаточна конфігурація активів і як будуть розподілені корпоративні борги.

«Разом з тим рішення відокремити стабільні надходження від транзиту газу від виробництва і зберігання, напевно, ще більш послабить фінансове становище видобувних структур і сховищ. Незважаючи на те, що Україна залишається важливим транзитером російського газу і забезпечує до половини від загального обсягу прокачування палива, транспортні потужності приходять в непридатність, і з кожним днем необхідність модернізації стає все очевиднішою», - говориться в повідомленні Fitch.

Агентство залишило без зміни рейтинги «Нафтогазу», підтвердивши рейтинг «ССС» на рівні державного, оскільки держава Україна є основним і єдиним акціонером компанії. «Ми чекаємо, що Україна забезпечить «Нафтогаз» ресурсами в обсягу близько 1,5 млрд дол. для погашення бондів у вересні 2014 року або погасить борг іншими суверенними активами», - відзначили в агентстві.

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Як повідомляв УНІАН, на початку червня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у рамках реформи енергетичного сектора запропонував Кабінету міністрів ухвалити рішення про реорганізацію «Нафтогазу України» і створення на його базі двох компаній - із транзиту і зі зберігання газу. Пропонується таке рішення: «Нафтогаз України» займатиметься лише реалізацією природного газу, а також створюються ПАТ «Українська газотранспортна система», яке відповідно до європейського законодавства займатиметься лише транспортуванням природного газу, і ПАТ «Українські газові сховища», яке займатиметься зберіганням природного газу.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій компанії «Укртрансгаз» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».