Питання ціни на газ для України поки залишається відкритим - Єврокомісія

Європейська ще не може повідомити час проведення чергового раунду переговорів між Україною, Росією та Європейським Союзом щодо урегулювання спірних газових питань.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, представник європейського комісара з питань енергетики Гунтера Еттінгера Сабін Бергер повідомила на брифінгу у Єврокомісії, що „після довготривалих переговорів (які завершилися раннім ранком вівторка у Брюсселі) делегації (України та Росії) сьогодні проведуть консультації з урядами, після чого тристоронні переговори будуть продовжені чи сьогодні вечором, чи вранці середи”.

За її словами, стосовно часу консультацій відповідне рішення буде ухвалено сьогодні по обіді. Місце проведення переговорів залишається незмінним – Брюссель.

При цьому Бергер зазначила, що на даному етапі вона не може надати більше інформації, оскільки переговори ще продовжуються.

Відповідаючи на запитання щодо можливої ціни на газ, представник ЄК зазначила, що це „питання ще є відкритим”.

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Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні. В результаті ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року. При цьому глава «Газпрому» Олексій Міллер заявляв, що на 7 червня борг України за поставлений газ досягне 5,2 млрд дол.

27 травня Міллер говорив, що «вікно для переговорів» щодо ціни на газ для України відкриється лише після погашення накопиченого боргу, можливе зниження ціни за рахунок скасування експортного мита, як це було відповідно до Харківської угоди.

30 травня управління зв'язків із громадськістю НАК "Нафтогаз України" повідомило, що перерахувало "Газпрому" 786,3 млн дол. у рахунок оплати за природний газ, імпортований у лютому-березні 2014 року за ціною 286,5 дол. за тисячу кубометрів, яку НАК не оспорювала.

У свою чергу, єврокомісар з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер зазначав, що ціна на російський газ для України буде вища за 268 дол., але нижча від 485 дол. за тис. кубометрів.

9 червня в Брюсселі розпочався черговий раунд переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС з врегулювання спірних газових питань.

10 червня зранку міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що російська сторона наполягає на сплаті Україною до 10 червня заборгованості за поставлений у листопаді-грудні 2013 р. газ у розмірі 1 млрд 451 млн доларів, а також 500 млн доларів за квітень і травень.