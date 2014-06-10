Україна, ЄС і Росія не обговорювали «Південний потік» сьогодні в Брюсселі

Під час переговорів у тристоронньому форматі Україна-Росія-ЄС щодо врегулювання спірних газових питань російська сторона не виносила на порядок денний проблематику «Південного потоку», як про це заявлялося раніше.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це сказала представник європейського комісара з питань енергетики Гунтера Еттінгера Сабін Бергер у вівторок на брифінгу у Єврокомісії.

«Південний потік» предметом обговорення не був», - сказала Бергер.

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Як повідомляв УНІАН, російський газопровід «Південний потік» має на меті транспортувати російський газ до країн Південної і Середньої Європи дном Чорного моря, оминаючи територію України. Європейський Союз не підтримує цього проекту. У самій Росії серед провідних політиків лунали заяви про те, що «Південний потік» економічно не вигідний Москві і що його головна мета політична.

8 червня прем’єр-міністр Болгарії Пламен Орешарський повідомив, що його країна зупиняє роботу над суперечливим проектом газопроводу «Південний потік», який підтримує Росія.

9 червня Сербія заявила, що може бути змушена зупинити будівництво газопроводу «Південний потік» своєю територією після того, як Болгарія заявила, що зупиняє роботи на своєму сегменті.

Водночас сербський прем’єр Александар Вучич заявив, що офіційного рішення з цього приводу ще не ухвалювали.