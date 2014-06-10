Литва оштрафувала «Газпром» майже на $50 млн

Антимонопольний регулюючий орган Литви у вівторок оштрафував «Газпром» на $48,4 мільйона за створення перешкод конкуренції на газовому ринку країни, повідомляє Рейтер.

У повідомленні регулятора йдеться, що «Газпром» перешкоджав державній компанії Литви Lietuvos Energija в закупівлі газу в Західній Європі за більш низькою ціною і обміні його на російський газ.

Литва має намір з наступного року покласти край монополії «Газпрому» на своєму газовому ринку, плануючи найближчим часом домовитися про закупівлю зрідженого природного газу (ЗПГ) у норвезької Statoil.

Як повідомляв УНІАН, Литовська Lietuvos Dujos домоглася від «Газпрому» зниження вартості поставок газу.

У першому кварталі поточного року середня ціна на російський газ для балтійських країн становила приблизно $425,9 за тисячу кубів. Новий тариф буде діяти з 1 липня і до кінця цього року. Для різних категорій споживачів ціна залежить від обсягів використання газу. Новий максимальний тариф становить €0,66 за кубометр, мінімальний - €0,41.

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Литва близько року вела переговори з «Газпромом», обговорюючи прийнятну ціну на газ, питання транзиту палива в Калінінградську область, а також реалізації в країні третього енергопакету ЄС.