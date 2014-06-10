«Нафтогаз»: реформа компанії не передбачає приватизації ГТС

Про це йдеться в повідомленні прес-служби «Нафтогазу».

«Запропоноване створення нових компаній-операторів є частиною комплексної реформи нафтогазового сектора України і відповідає нормам третього енергетичного пакету ЄС», - йдеться в повідомленні.

Також у компанії зазначили, що створення компаній-операторів не вплине на вартість чистих активів НАК «Нафтогаз України» і здатність компанії обслуговувати свої існуючі зовнішні зобов'язання.

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Як повідомляв УНІАН, на початку червня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у рамках реформи енергетичного сектора запропонував Кабінету міністрів ухвалити рішення про реорганізацію «Нафтогазу України» і створення на його базі двох компаній - з транзиту і із зберігання газу. Пропонується таке рішення: «Нафтогаз України» займатиметься виключно реалізацією природного газу, а також створюються ПАТ «Українська газотранспортна система», яке відповідно до європейського законодавства займатиметься виключно транспортуванням природного газу, і ПАТ «Українські газові сховища», яке займатиметься зберіганням природного газу.

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Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій компанії «Укртрансгаз» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».