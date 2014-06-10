«Енергоатом» готує атомні блоки для роботи в новій моделі енергоринку

Про це журналістам повідомив президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський.

«Я ставлю завдання до 2017 року, коли ми почнемо працювати в новій моделі ринку, щоб ми мали повністю всі узгоджені рішення та технологічну можливість працювати в маневреному режимі. Звичайно, в обмеженому режимі - максимум 75% від номінального рівня потужності блоку. Це - добове регулювання, не регулювання частоти», - сказав він.

Як зазначив глава компанії, освоєння маневреного режиму роботи атомних блоків, які нині працюють виключно в базовому режимі навантаження, дозволить вийти на ринок двосторонніх контрактів.

«Наприклад, в п'ятницю розвантажили всі наші мільйонники (атомні блоки потужністю 1 000 МВт - УНІАН) на 10%, якщо необхідно глибше, то на 25% максимум. Це буде плата за потужність, за маневреність. Це додатковий плюс, якщо закон про лібералізацію ринку електроенергії запрацює», - додав Недашковський.

За його словами, «Енергоатому» належить адаптувати до роботи в режимі маневрування другі контури атомних блоків (турбінні відділення), а відповідні витрати на один блок складуть близько 60 млн грн.

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Довідка УНІАН. Добове споживання електроенергії в об'єднаній енергосистемі, куди входять різні види генерації, неоднорідне. Воно характеризується ранковими і вечірніми піками, а також глибоким спадом у нічний час. АЕС України покривають базове навантаження, працюючи, як правило, на номінальному рівні потужності. Напівпікове споживання енергосистеми компенсують теплові електростанції, а пікове - гідроелектростанції.