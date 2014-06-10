Новий раунд газових переговорів Україна-РФ-ЄС розпочнеться сьогодні о 22:00

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в Європейській комісії.

„Наступна тристороння зустріч за участю європейського комісара з питань енергетики Гюнтера Еттінгера, російського міністра з питань енергетики Олександра Новака та українського міністра з питань енергетики Юрія Продана щодо енергетичної безпеки розпочнеться сьогодні о 21.00 у приміщенні Європейської комісії”, - йдеться в повідомленні.

Читайте такожThe Guardian: Україна почала переговори з Росією щодо ситуації на сході та газу

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні. В результаті ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року. При цьому глава «Газпрому» Олексій Міллер заявляв, що на 7 червня борг України за поставлений газ досягне 5,2 млрд дол.

27 травня Міллер говорив, що «вікно для переговорів» щодо ціни на газ для України відкриється лише після погашення накопиченого боргу, можливе зниження ціни за рахунок скасування експортного мита, як це було відповідно до Харківської угоди.

30 травня управління зв'язків із громадськістю НАК "Нафтогаз України" повідомило, що перерахувало "Газпрому" 786,3 млн дол. у рахунок оплати за природний газ, імпортований у лютому-березні 2014 року за ціною 286,5 дол. за тисячу кубометрів, яку НАК не оспорювала.

У свою чергу, єврокомісар з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер зазначав, що ціна на російський газ для України буде вища за 268 дол., але нижча від 485 дол. за тис. кубометрів.

Читайте такожРосія продовжує пропуск через кордон на закритих Україною пунктах - ДПСУ

9 червня в Брюсселі розпочався черговий раунд переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС з врегулювання спірних газових питань.

10 червня зранку міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що російська сторона наполягає на сплаті Україною до 10 червня заборгованості за поставлений у листопаді-грудні 2013 р. газ у розмірі 1 млрд 451 млн доларів, а також 500 млн доларів за квітень і травень.