Керівник «Енергоатому» назвав головне завдання компанії

Про це журналістам повідомив президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський.

«Ось у нас є, ми хвалимося, що у нас 15 блоків. Для дев'яти блоків ми повинні продовжити термін служби до 2020 року. Ми можемо просто втратити. Вони будуть стояти і будуть зніматися з експлуатації. Тому для нас (продовження терміну служби - УНІАН) це програма номер один», - сказав він.

Глава компанії відзначив, що в умовах кризи, коли споживання електроенергії падає, пріоритети компанії помінялися.

«Нам треба зберегти ці (діючі - УНІАН) блоки для початку», - наголосив Недашковський.

За його словами, на даний момент у «Енергоатома» немає проблем з фінансуванням програми підвищення безпеки та продовження терміну служби діючих блоків АЕС. До кінця року компанія очікує надходження кредитних коштів в розмірі 300 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку, а також 300 млн євро від Європейського співтовариства з атомної енергії (Euratom).

«Це перший рік, коли у нас є повністю фінансова забезпеченість», - сказав Недашковський.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 травня 2014 року ратифікувала кредитну та гарантійне угоди про надання "Енергоатому" кредиту від Європейського співтовариства з атомної енергії на суму 300 млн євро, а також від ЄБРР на аналогічну суму.

В кінці листопада 2013 року Державна інспекції з атомного регулювання України схвалила продовження на 10 років (до 2 грудня 2023 року) терміну експлуатації першого енергоблоку Южно-Української АЕС.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

У червні 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ в Україну.

Незважаючи на підписані контракти, за минулі 4 роки до будівництва блоків сторони так і не приступили.