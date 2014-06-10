Енергосистему України планують протягом двох років інтегрувати в ЄС

Про це йдеться в наказі міністерства від 4 червня.

«Визначити терміном створення умов для синхронної роботи з енергосистемами країн ЄС та інтеграції ринків четвертий квартал 2016 року», - йдеться в документі.

Окрім цього міністерство доручило НЕК «Укренерго» в двотижневий термін розробити план першочергових організаційно-технічних заходів для підготовки об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України до роботи з об'єднання енергосистем європейських держав.

Також наказом доручено заступнику міністра Вадиму Уліді, як координаторові проекту, забезпечити оптимізацію структури НЕК «Укренерго», передбачивши посаду заступника директора з інтеграції ОЕС України.

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Довідка УНІАН. За оцінками експертів, обсяг коштів, необхідних для синхронізації енергосистеми України з енергосистемою ЄС, може досягти близько 1 млрд дол.

Україна в 2013 році збільшила виручку від експорту електроенергії до країн Європейського Союзу, Молдови і Білорусі на 0,94% порівняно з 2012 роком – до 580,1 млн. дол.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, знаходиться в підпорядкуванні Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.