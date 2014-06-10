Україна підрахувала, скільки має платити «Газпрому» за травневий газ

Середня ціна газу, який Україна імпортувала в травні 2014 року (середня митна вартість імпортного природного газу), становила 274,14 дол. за тис. кубометрів, повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Мінекономрозвитку надає інформацію про фактичну ціну реалізації для газу природного за травень 2014 року, яка становить 274,14 дол. США за 1 тис. куб. м», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2013 року під час двосторонньої зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії було досягнуто домовленості, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. з 400 дол. за тис. кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році).

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Російський газовий монополіст «Газпром» з квітня 2014 року вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнутих домовленостей щодо погашення заборгованості за газ. В результаті цього ціна на російський газ збільшилася до 485 дол. за тис. кубометрів з 268,5 дол. за тис. кубометрів у 1-му кварталі 2014 року.

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