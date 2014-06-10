Росія і Україна у вівторок не домовляться щодо газу - Еттінгер

Відповідну заяву зробив єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер перед початком чергового раунду тристоронніх газових переговорів у форматі Росія-Україна-ЄС, повідомляє РИА Новости.

«Можливо, в найближчі дні, не сьогодні. Ціна - це одне з питань, які ми обговорюємо. Ми продовжуємо переговори сьогодні, але я впевнений, нам потрібно більше часу», - зазначив Еттінгер.

Початок тристоронньої зустрічі заплановано на 21.00 за європейським часом (22.00 кск). Єврокомісар також не виключив, що переговори можуть продовжитися 11 червня вранці.

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У вівторок, 10 червня, закінчується термін, який «Газпром» надав українській стороні на врегулювання проблем з оплатою за поставлений російський газ.

Якщо Київ не виплатить борг, постачання планується перевести на передоплату - відповідно, вже 11 червня можливе відключення газу Україні.