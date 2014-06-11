ЄС: газові переговори Києва і Москви продовжаться у середу
00:33, 11 червня 2014Енергетика
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Україна і Росія відновлять газові переговори 11 червня в Брюсселі
Україна і Росія відновлять газові переговори 11 червня Фото УНИАН
Про це з посиланням на Європейську комісію повідомляє Радіо Свобода.
Попередній раунд переговорів за посередництва єврокомісара з енергетики Ґюнтера Оттінґера, який закінчився минулої ночі, був безрезультатним.
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«Газпром» наполягає на виплаті Україною боргу за газ, поставлений наприкінці 2013 року і погрожує припинити поставки.
Київ домагається зниження ціни на газ, яку «Газпром» після усунення від влади в Україні Віктора Януковича, підняв майже удвічі.
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