ЄС: газові переговори Києва і Москви продовжаться у середу

Про це з посиланням на Європейську комісію повідомляє Радіо Свобода.

Попередній раунд переговорів за посередництва єврокомісара з енергетики Ґюнтера Оттінґера, який закінчився минулої ночі, був безрезультатним.

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«Газпром» наполягає на виплаті Україною боргу за газ, поставлений наприкінці 2013 року і погрожує припинити поставки.

Київ домагається зниження ціни на газ, яку «Газпром» після усунення від влади в Україні Віктора Януковича, підняв майже удвічі.