Росія знову відклала введення передоплати за газ для України

Введення системи передоплати за газ для України перенесено до 10.00 мск 16 червня. Про це заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер за підсумками зустрічі з єврокомісаром з енергетики Гюнтером Еттінгером, передає ИТАР-ТАСС.

"Двосторонні консультації Єврокомісії та російської делегації відбулися в Брюсселі. Російська сторона зробила крок назустріч для продовження конструктивних переговорів. Режим передоплати не буде вводитися 11 червня о 10 ранку, його введення перенесено на наступний понеділок (16 червня) в 10 ранку", - повідомив Міллер.

Читайте такожРосія поки не може ні перервати постачання газу, ні ввести передоплату - джерело в ЄКВін зазначив, що "відповідні розпорядження вже передані в "Газпром".

Міллер підкреслив, що російська сторона розраховує на конструктивні переговори" в середу з українською делегацією і Єврокомісією.

Читайте такожЯценюк підтвердив намір Кабміну судитися з "Газпромом", якщо той не знизить цінуНічні консультації російської делегації на чолі з міністром енергетики РФ Олександром Новаком і главою "Газпрому" Олексієм Міллером з єврокомісаром з енергетики Гюнтером Еттінгером тривали понад 2,5 години.

П'ятий раунд тристоронніх переговорів щодо газу між Росією, Україною і ЄС відновиться 11 червня о 09.30 за брюссельським часом (11.30 мск), їм передуватимуть двосторонні консультації Єврокомісії з Росією та Україною.

За попередньою інформацією, у програмі переговорів обговорення погашення української заборгованості, цін і транзиту.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні. В результаті ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року. При цьому глава «Газпрому» Олексій Міллер заявляв, що на 7 червня борг України за поставлений газ досягне 5,2 млрд дол.

27 травня Міллер говорив, що «вікно для переговорів» щодо ціни на газ для України відкриється лише після погашення накопиченого боргу, можливе зниження ціни за рахунок скасування експортного мита, як це було відповідно до Харківської угоди.

30 травня управління зв'язків із громадськістю НАК "Нафтогаз України" повідомило, що перерахувало "Газпрому" 786,3 млн дол. у рахунок оплати за природний газ, імпортований у лютому-березні 2014 року за ціною 286,5 дол. за тисячу кубометрів, яку НАК не оспорювала.

У свою чергу, єврокомісар з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер зазначав, що ціна на російський газ для України буде вища за 268 дол., але нижча від 485 дол. за тис. кубометрів.

9 червня в Брюсселі розпочався черговий раунд переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС з врегулювання спірних газових питань.

10 червня міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що російська сторона наполягає на сплаті Україною до 10 червня заборгованості за поставлений у листопаді-грудні 2013 р. газ у розмірі 1 млрд 451 млн доларів, а також 500 млн доларів за квітень і травень.

Переговори тривають.