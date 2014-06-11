У Єврокомісії пояснили, чому газові переговори перенесли на ранок 11 червня

Переговори у форматі Україна-Росія-ЄС з газових питань переносяться з вечора вівторка на ранок середи.

Читайте такожРосія знову відклала введення передоплати за газ для України"Причина перенесення - пізній приліт російської делегації в Брюссель, тут немає ніякого політичного контексту - суто логістика", - повідомила УНІАН представник європейського комісара з питань енергетики Гюнтера Еттінгера Сабін Бергер.

За її словами, переговори в тристоронньому форматі почнуться в середу о 9.30, їм передуватимуть двосторонні зустрічі.

Цю ж інформацію агентству підтвердила українська сторона.

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