У Єврокомісії пояснили, чому газові переговори перенесли на ранок 11 червня
09:18, 11 червня 2014Енергетика
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"Причина перенесення - пізній приліт російської делегації в Брюссель", - зазначили в ЄК.
Росія запізнилась на газові переговори в Брюсселі / finance.bigmir.net
Переговори у форматі Україна-Росія-ЄС з газових питань переносяться з вечора вівторка на ранок середи.
Читайте такожРосія знову відклала введення передоплати за газ для України"Причина перенесення - пізній приліт російської делегації в Брюссель, тут немає ніякого політичного контексту - суто логістика", - повідомила УНІАН представник європейського комісара з питань енергетики Гюнтера Еттінгера Сабін Бергер.
За її словами, переговори в тристоронньому форматі почнуться в середу о 9.30, їм передуватимуть двосторонні зустрічі.
Цю ж інформацію агентству підтвердила українська сторона.
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