Путін повідомив Меркель, що РФ налаштована на досягнення домовленості по газу з Україною
09:25, 11 червня 2014Енергетика
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Президент Росії Володимир Путін повідомив Федерального канцлера Німеччини Ангелу Меркель, що РФ налаштована на досягнення взаємоприйнятної домовленості щодо газу з Україною.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля за підсумками проведеної телефонної розмови.Читайте такожРосія знову відклала введення передоплати за газ для України
«Обговорювався хід консультацій, що велися в Брюсселі, у форматі Росія-ЄС-Україна щодо вирішення ситуації з оплатою Києвом заборгованості за російський природний газ. Путін підкреслив, що, незважаючи на труднощі, російська делегація уповноважена продовжити розмову з конструктивних позицій, з прицілом на досягнення взаємоприйнятної домовленості», - йдеться в повідомленні.
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