Путін повідомив Меркель, що РФ налаштована на досягнення домовленості по газу з Україною

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля за підсумками проведеної телефонної розмови.Читайте такожРосія знову відклала введення передоплати за газ для України

«Обговорювався хід консультацій, що велися в Брюсселі, у форматі Росія-ЄС-Україна щодо вирішення ситуації з оплатою Києвом заборгованості за російський природний газ. Путін підкреслив, що, незважаючи на труднощі, російська делегація уповноважена продовжити розмову з конструктивних позицій, з прицілом на досягнення взаємоприйнятної домовленості», - йдеться в повідомленні.