Ціни на нафту зростають напередодні публікації статданих зі США і засідання ОПЕК

На світових торгах в середу, 11 червня, ціни на нафту ростуть на тлі очікувань зниження запасів бензину в США.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,23, до $109,75 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,12, до $104,47 за барель.

Аналітики вважають, що попит на нафту, ймовірно, підвищиться, особливо в другому півріччі, за рахунок росту споживання в США і Китаї. Постачання ринку зростає у зв'язку з підвищенням видобутку в Північній Америці, але це лише компенсує спад видобутку в Лівії та інших країнах. В цілому нафтовий ринок отримує хорошу підтримку.

Читайте такожДобудова нафтопроводу "Одеса-Броди" ускладнюється - польський прем'єрЗапаси нафти в США виросли на 1,45 мільйона барелів минулого тижня, за даними Американського інституту нафти, при прогнозі зниження, а запаси бензину скоротилися при прогнозі зростання. Ринок чекає офіційні дані про запаси Управління енергетичної інформації, які будуть опубліковані в середу, 11 червня.

Видобуток нафти в США в травні зріс до максимального за 26 років рівня - 8,4 мільйона барелів на добу, за даними Управління енергетичної інформації.

Читайте такожУкраїна в квітні призупинила імпорт нафтиІран повідомив ОПЕК про плани швидко підвищити видобуток і експорт нафти відразу після зняття міжнародних санкцій. За словами міністра нафтової промисловості, Іран здатний збільшити експорт на 500.000 барелів на добу безпосередньо після скасування санкцій.

Напередодні наради ОПЕК, яка відбудеться в середу, міністри країн-учасниць картелю повідомили, що збережуть ліміт на видобуток нафти в 30 мільйонів барелів на добу. Міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі повторив, що нинішні ціни влаштовують і виробників, і споживачів, і нафтову промисловість у цілому.