Міжнародне енергоагентство знизило прогноз зростання світового попиту на газ

Темпи зростання світового попиту на природний газ сповільняться до 2,2% у рік. Такі оцінки містяться в доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), яке переглянуло у бік зниження свій попередній прогноз до 2019 року, передає ІТАР-ТАСС.

Як відзначають в агентстві, основною причиною стало уповільнення зростання світової економіки і високий інтерес на ринку до поновлюваних джерел енергії та вугілля.

Згідно з очікуваннями МЕА, до 2019 року світове споживання природного газу досягне 3,98 трлн куб. м. Це на 2% нижче, ніж агентство прогнозувало раніше.

"Повільне економічне зростання, сильна конкуренція одночасно з боку вугілля і поновлюваних джерел енергії на тлі підвищених цін на газ - все це вкупі уповільнює зростання попиту на природний газ у всіх секторах", - відзначають в МЕА.

Як підкреслили в агентстві, в умовах стабільності на ринках найбільш розвинених країн позитивну динаміку попиту на газ будуть забезпечувати держави другого ешелону, що не входять в ОЕСР.

На їх частку, зазначено в доповіді, припаде 85% додаткового попиту на газ. Найбільша прибавка припаде на Китай, де зростання потреб в газі до 2019 року буде збільшуватися на 11% щорічно. В Європі та країнах пострадянського простору на цей же період прогнозується нульове зростання.

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В цілому, згідно з даними МЕА, споживання газу в світі за останній рік зросло на 1,2%, досягнувши позначки 3,49 трлн куб. м. Одночасно використання нафти збільшилося на 1,4%, попит на вугілля - на 3-4%, поновлювані джерела енергії додали 4%. Останні особливо активно поширюються в країнах Євросоюзу, де за три роки споживання газу скоротилося майже на 40 млрд куб. м.

"Як показує Європа, знижений попит на енергію, більш високий, ніж очікувалося, зростання одного окремо взятого джерела енергії і підвищені ціни на газ можуть легко знизити попит на нього на тривалий термін", - констатують аналітики МЕА.