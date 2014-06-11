Україна відмовилася від знижки на російський газ у $100 і наполягає на ціні $268,5

Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому» знизити ціну на російський газ на 100 доларів за тисячу кубометрів - до 385 дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Кабінету міністрів заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Росіяни зробили нам пропозицію щодо зниження ціни на газ на 100 доларів — так звану знижку. Я відразу хочу заявити, що ми ці російські пастки знаємо. Знижка встановлюється рішенням уряду Російської Федерації і знімається урядом РФ», - сказав Яценюк.

При цьому прем'єр-міністр повідомив, що українська сторона не вимагає знижок від Росії на природний газ, а наполягає на зміні газового контракту на принципах ринкової ціни. При цьому українська сторона вважає, що ринковою ціною на газ для неї є 268,5 долара за тисячу кубометрів — це ціна, за якою Україна купувала газ у першому кварталі 2014 року.

«Ми залишаємося на тих позиціях, на яких ми були. Переписуємо контракт. Приймаємо ринкову ціну», — сказав Яценюк.

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Також прем'єр-міністр повідомив, що станом на сьогодні в підземних сховищах України накопичено 13,4 млрд кубометрів природного газу. Станом на кінець минулого тижня в підземних сховищах України було 12,6 млрд кубометрів природного газу.

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