Держшахти збільшили збитки до 6 млрд гривень

Про це йдеться в звіті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

«За січень-травень 2014 року з державного бюджету надійшло 5,166 млрд грн на часткове покриття витрат із собівартості вугільної продукції», - сказано в звіті.

У травні 2014 року збитки держшахт зросли на 0,6% в порівнянні з травнем минулого року - до 1,217 млрд грн.

Також в документі зазначається, що в травні 2014 року фактична собівартість 1 тонни товарної вугільної продукції склала 1 651,1 грн і порівняно з минулим роком збільшилась на 15,2% (217,6 грн). У квітні 2014 року собівартість видобутку тонни вугілля становила 1 584,5 грн, у березні - 1 494,9 грн, у лютому - 1 340,5 грн.

У той же час, у звіті міністерства йдеться, що в травні 2014 року 1 тонна товарної продукції, виробленої державними підприємствами, реалізовувалася за середньою ціною 662,6 грн, що на третину більше, ніж у травні минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня перший заступник глави Міненерговугілля Юрій Зюков повідомив, що міністерство планує за 5 років зробити державні вугільні підприємства прибутковими, в той час як цього року на покриття їх збитків планується витратити понад 12 млрд грн.

За його словами, це стане можливим завдяки обов'язковому продажу вугілля, видобутого на держшахтах, через держпідприємство «Вугілля України», тоді як в 1-му кварталі цього року, і раніше він реалізовувався через посередників і внаслідок цього збитки вугільних підприємств тільки зростали.

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При цьому ЗМІ пов'язують цих посередників з оточенням колишнього президента України Віктора Януковича. При ціні тонни вугілля 400 грн, після перепродажу через кілька компаній його вартість збільшилася до 1 тис. грн. Таким чином, 600 гривень осідало в "кишенях" оточення Януковича.

Довідка УНІАН. Державні вугільні шахти України за 2013 рік збільшили збитки від випуску товарної продукції на 27% - до 15,128 млрд грн порівняно з 11,955 млрд грн збитків за 2012 рік.

Кабінет міністрів України має намір в 2014 році спрямувати 13,303 млрд грн на підтримку та часткове покриття видатків державних вугледобувних підприємств.

