Найбільшим підприємствам окупованого Криму загрожує знеструмлення
Їх борг перед ДТЕК "Крименерго" перевищив 100 млн гривень.
ДТЕК "Крименерго" повідомляє про юридичних осіб, які мають сумарний борг, еквівалентний понад 100 млн грн. Ці великі боржники - ДП «Кримська залізниця», «Кримтролейбус» і водопостачальники КРП «Вода Криму» і КРП «ПП ВКГ Південного берега Криму, повідомляє прес-служба ДТЕК "Крименерго", передає сайт "Новини Криму".
У найкоротші терміни заборгованість за електроенергію перед ДТЕК "Крименерго" повинна бути погашена.
В іншому випадку енергопостачальник буде змушений застосувати крайній захід - обмеження енергопостачання боржників.
Читайте такожБізнесмени окупованого Криму пишуть чолобитні до Москви - все дуже поганоДТЕК "Крименерго" надає електроенергію споживачам і розраховує на своєчасну і повну оплату. В даний час договори на постачання електроенергії «Кримській залізниці», «Кримтроллейбусу», кримським республіканським підприємствам «Вода Криму» і «ПП ВКГ Південного Берега Криму» виконуються ДТЕК "Крименерго" в односторонньому порядку: електроенергія регулярно поставляється. До 01.06.2014 року накопичилися борги:
Кримське республіканське підприємство «Вода Криму» - заборгувало за електроенергію 78,2 млн грн;
«Кримська залізниця» - 10,6 млн грн;
Кримське республіканське підприємство «ПП ВКГ Південного берега Криму» - 11,5 млн грн;
«Кримтролейбус» - 2,3 млн грн.
Читайте такожКримським аграріям катастрофічно не вистачає палива на збирання врожаюНезважаючи на численні звернення енергопостачальника з вимогою погасити заборгованість, боржники продовжують споживати електроенергію без оплати. Якщо у найкоротші строки сторони не знайдуть виходу з ситуації, ДТЕК "Крименерго" буде змушений з 19.06.2014 обмежити енергопостачання вищевказаних юридичних осіб. Відповідальність за можливі негативні наслідки відключення лежить в першу чергу на керівництві підприємств - боржників.