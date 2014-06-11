Найбільшим підприємствам окупованого Криму загрожує знеструмлення

ДТЕК "Крименерго" повідомляє про юридичних осіб, які мають сумарний борг, еквівалентний понад 100 млн грн. Ці великі боржники - ДП «Кримська залізниця», «Кримтролейбус» і водопостачальники КРП «Вода Криму» і КРП «ПП ВКГ Південного берега Криму, повідомляє прес-служба ДТЕК "Крименерго", передає сайт "Новини Криму".

У найкоротші терміни заборгованість за електроенергію перед ДТЕК "Крименерго" повинна бути погашена.

В іншому випадку енергопостачальник буде змушений застосувати крайній захід - обмеження енергопостачання боржників.

Читайте такожБізнесмени окупованого Криму пишуть чолобитні до Москви - все дуже поганоДТЕК "Крименерго" надає електроенергію споживачам і розраховує на своєчасну і повну оплату. В даний час договори на постачання електроенергії «Кримській залізниці», «Кримтроллейбусу», кримським республіканським підприємствам «Вода Криму» і «ПП ВКГ Південного Берега Криму» виконуються ДТЕК "Крименерго" в односторонньому порядку: електроенергія регулярно поставляється. До 01.06.2014 року накопичилися борги:

Кримське республіканське підприємство «Вода Криму» - заборгувало за електроенергію 78,2 млн грн;

«Кримська залізниця» - 10,6 млн грн;

Кримське республіканське підприємство «ПП ВКГ Південного берега Криму» - 11,5 млн грн;

«Кримтролейбус» - 2,3 млн грн.

Читайте такожКримським аграріям катастрофічно не вистачає палива на збирання врожаюНезважаючи на численні звернення енергопостачальника з вимогою погасити заборгованість, боржники продовжують споживати електроенергію без оплати. Якщо у найкоротші строки сторони не знайдуть виходу з ситуації, ДТЕК "Крименерго" буде змушений з 19.06.2014 обмежити енергопостачання вищевказаних юридичних осіб. Відповідальність за можливі негативні наслідки відключення лежить в першу чергу на керівництві підприємств - боржників.