ЄБРР розраховує підписати кредитну угоду про модернізацію ГТС до кінця року

Європейський банк реконструкції та розвитку розраховує, що до кінця поточного року вдасться підписати угоду про виділення Україні коштів на модернізацію газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив директор представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.

«На даний час ми перебуваємо на просунутому етапі передпроектного аналізу разом з Європейським інвестиційним банком. Ми сподіваємося, що цей проект буде підписаний до кінця року», - сказав він.

За словами банкіра, основним завданням зараз для ЄБРР є визначення тих ділянок ГТС, які можна профінансувати в обумовленому раніше обсязі 308 млн дол.

«Але для нас основна мета за даним проектом - оперативно визначити ті ділянки (ГТС - УНІАН), які ми можемо профінансувати в цьому обсязі для того, щоб забезпечити надійне функціонування газотранспортної системи, у тому числі і з перспективою її використання для поставок газу в реверсивному режимі», - сказав директор представництва ЄБРР в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, восени 2012 року директор ЄБРР в Україні Андре Куусвек заявив, що виділення кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на модернізацію української газотранспортної системи можливе після завершення реорганізації НАК «Нафтогаз України».

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У 2011 році Україна оголосила про необхідність провести модернізацію своєї ГТС, порахувавши, що на це знадобитися понад 5 млрд доларів.

За даними НАК "Нафтогаз України", у ЄБРР і Європейського інвестиційного банку планується залучити 308 млн доларів.

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Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.