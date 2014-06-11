Україна отримає 40 млн євро на підвищення енергоефективності

Фонд Е5Р (Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та довкілля) в 2014 році планує виділити близько 40 млн євро грантових коштів на реалізацію проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності в Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив менеджер фонду Е5Р Андерс Лунд.

«Ми сподіваємося, що якщо брати тільки грантову складову, цього року вдасться затвердити проектів на 40 мільйонів євро», - сказав Лунд.

За його словами, грантові кошти, що виділяються фондом на реалізацію тих чи інших проектів з енергоефективності, як правило, є стартовими інвестиціями, які дозволяють залучити в проект кошти міжнародних фінансових організацій (МФО). Лунд також зазначив, що співвідношення грантових коштів фонду та грошей МФО спільно реалізованих проектах як правило становить 1 до 5, тому виділення 40 млн євро грантів в поточному році дозволить в цілому залучити 200 млн євро на проекти з енергоефективності.

До того ж менеджер Е5Р уточнив, що за рахунок реалізації вже затверджених фондом проектів заощадженої електроенергії вистачить для річного електропостачання міста з населенням 565 тис. осіб.

Економія електроенергії за затвердженими проектами у нас повинна скласти близько 306 мегават-годин за рік, і цієї електроенергії достатньо для міста з населенням 565 тис. осіб», - сказав Лунд, зазначивши, що проекти також дозволять істотно скоротити викиди в атмосферу вуглекислого газу.

Він також нагадав, що енергоємність української економіки в кілька разів вище, ніж у країнах ЄС, тому залучення інвестицій, спрямованих на підвищення енергоефективності в Україні, має стати однією з пріоритетних завдань українського уряду. За словами Лунда, для самих інвесторів сектор житлово-комунального господарства України є досить перспективним, так як термін окупності інвестицій у цій сфері становить 3-4 роки.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня фонд Е5Р підписав угоду з Луганським міським комунальним підприємством «Теплокомуненерго» про виділення гранту в розмірі 5 млн євро, який буде спрямовано на модернізацію систем теплопостачання міста. Тоді ж повідомлялося, що сам грант доповнить кредит у 20 млн. євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄББР), виділений банком луганському «Теплокомуненерго» для підвищення енергоефективності у сфері теплопостачання. Передбачається, що реалізація цього проекту дозволить економити близько 4,5 млн євро в рік, а термін окупності кредиту складе 4,5 роки.

Довідка УНІАН. Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та екології (E5P) - багатосторонній донорський фонд обсягом 90 млн євро, яким керує ЄБРР і який призначений для стимулювання інвестицій у галузі енергоефективності в Україні та інших країнах Східної Європи. Фонд був створений за ініціативою уряду Швеції під час її головування в Європейському Союзі в 2009 році і доповнює кредити в сфері енергоефективності ЄБРР, Європейського інвестиційного банку, Північного інвестиційного банку, Північної екологічної фінансової корпорації та Групи Світового банку. Донорами E5P є ЄС і США, а також Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Швеція та Україна.