У Донецькій і Луганській областях через терористів можуть зупинити видобуток газу

Найбільший газодобувач в Україні держкомпанія «Укргазвидобування» може зупинити видобуток вуглеводнів у Донецькій і Луганській областях через дії терористів, йдеться в повідомленні компанії.

«На сьогодні компанії вже завдано збитків, які, за попередніми даними, оцінюються в більш ніж 86 млн. грн», - йдеться в повідомленні "Укргазвидобування".

Як пояснили в компанії, йдеться, в першу чергу, про захоплення устаткування на п'яти бурових установках Шебелинського відділення «Бургазу», які розміщені в Донецькій і Луганській областях. Це Ольшична, Нижньо-Минченківська, Дробишевська, Євгеніївська і Марківська бурові установки.

«Також сепаратисти захопили автоспецтехніку, зокрема бензовози з паливом, вилучили з території підприємств різну спецтехніку, металоконструкції, труби», - наголошується в повідомленні.

«Зараз існує загроза збоїв у роботі «Бургазу» і «Шебелинкагазвидобування» і повного переходу промислів під контроль сепаратистів і, як результат, – зупинка видобутку вуглеводнів у Донецькій і Луганській областях, що ставить під загрозу не лише виконання фінансового плану з розвідки, буріння і видобутку, а й функціонування промислів у цілому», - підкреслюється в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, керівництво компанії вже готує звернення до НАК «Нафтогаз України», Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, Генеральної прокуратури, МВС і СБУ з проханням вжити заходів і вплинути на ситуацію з метою недопущення зупинки роботи галузі.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укргазвидобування» - найбільша газодобувна компанія України. До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислових управління: ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харківгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування». 100% акцій компанії належить НАК «Нафтогаз України».

З березня 2014 року в Донецькій і Луганській області ведуться запеклі бої українських силовиків з російськими найманцями.