Путін: Росія пропонує Україні газ за ціною $385

Президент РФ Володимир Путін заявляє, що Росія пропонує Україні газ за ціною 385 дол. за тис. куб. – як це було за «президентства Віктора Януковича».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді з членами уряду.

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«Газпром» запропонував українським партнерам такі самі умови, які мав уряд Віктора Федоровича Януковича: знижка з контрактної ціни 100 дол., кінцева ціна — 385 дол. за тис. куб.», - сказав Путін. (УНІАН: тоді газ коштував 268,5 дол. за тис. куб.)

За його словами, така пропозиція Росії для України є більш ніж партнерською, але якщо її буде знехтувано, Москва перейде на інші відносини з Києвом.

«Вважаємо, що наші пропозиції більш ніж партнерські, направлені на те, щоб підтримати українську економіку в достатньо складний для неї час, допомогти. Але, якщо наші пропозиції будуть знехтувані, значить, ми перейдемо в абсолютно іншу стадію, це не наш вибір. Ми цього не хочемо», - сказав Путін.

«Якщо так, то житимемо в іншому вимірі. Дмитре Анатолійовичу (Медведєв), я просив би вас мати це на увазі, і так, як ми домовлялися, побудувати подальшу роботу», - звернувся він до глави російського уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 11 червня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому» знизити ціну на російський газ на 100 доларів за тисячу кубометрів - до 385 дол.

«Росіяни зробили нам пропозицію щодо зниження ціни на газ на 100 доларів — так звану знижку. Я відразу хочу заявити, що ми ці російські пастки знаємо. Знижка встановлюється рішенням уряду Російської Федерації і знімається урядом РФ», - сказав Яценюк.

При цьому прем'єр-міністр повідомив, що українська сторона не вимагає знижок від Росії на природний газ, а наполягає на зміні газового контракту на принципах ринкової ціни. При цьому українська сторона вважає, що ринковою ціною на газ для неї є 268,5 долара за тисячу кубометрів — це ціна, за якою Україна купувала газ у першому кварталі 2014 року.

«Ми залишаємося на тих позиціях, на яких ми були. Переписуємо контракт. Приймаємо ринкову ціну», — сказав Яценюк.

Російський газовий монополіст «Газпром» з квітня 2014 року вирішив скасувати всі пільги на поставку газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за газ. У результаті цього ціна на російський газ збільшилася до 485 дол. за тис. кубометрів з 268,5 дол. за тис. кубометрів у 1-му кварталі 2014 року.