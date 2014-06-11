Главу «Укртрансгазу» усунули від керівництва компанією

Голову правління оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз» Ігоря Лохмана з 10 червня усунено від керівництва компанією.

Відповідне рішення було ухвалене на загальних зборах акціонерів 6 червня 2014 року.

Згідно з повідомленням компанії у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку, на період до обрання нового керівника «Укртрансгазу» головою правління компанії призначено заступника Лохмана Мирослав Химка.

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Як повідомляв УНІАН, 16 квітня поточного року головний інженер «Укртрансгазу» Ігор Лохман очолив компанію.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».